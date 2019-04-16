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Факты / Украина

Важны ли для украинцев дебаты – опрос

Почти 15% украинцев считают, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на их решение, за кого отдавать свой голос на выборах.

Важны ли для украинцев дебаты – опрос

Результат дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко повлияет на 14,9% украинцев, когда они будут решать, за кого проголосовать во втором туре выборов президента Украины 2019.

Еще 25,3% опрошенных указывают, что они будут учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых будут принимать решение.

Такие показатели обнародовали в социологическом опросе, который проводил КМИС.

Для 51,3% респондентов дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Кроме того, 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами в президенты обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желанными, но не обязательными.

Было опрошено 2004 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма в период с 19 по 14 апреля.

Ранее Факты ICTV писали о том, где и когда смотреть дебаты Порошенко и Зеленского.

Источник: КМИС

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