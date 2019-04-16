Накануне дня тишины перед повторным голосованием на выборах президента Украины кандидаты проведут теледебаты.

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, согласно Закону Украины, должны пройти 19 апреля.

Официальные дебаты, которые будут проводиться под эгидой ЦВК и НОТУ, пройдут в студии Общественного 19 апреля в 20.00 и будут продолжаться один час.

– Дебаты должны продолжаться час, а после этого кандидаты в президенты могут встречаться в любом формате, в любое время, – сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

В свою очередь Владимир Зеленский выступил с предложением провести дебаты с Петром Порошенко на НСК Олимпийском 19 апреля в 19.00.

В штабе главы государства заявили, что Порошенко придет на Олимпийский, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на Общественном.

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– Если это будут дебаты, и дебаты в, то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном, Порошенко пойдет на Общественное, – заявил глава избирательного штаба Олег Медведев.

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что со штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского ведутся переговоры о проведении двух раундов дебатов 19 апреля.

– Сейчас идет серьезное обсуждение со штабом Зеленского о проведении дебатов на стадионе и в студии, – написал Бирюков.

В ЦИК подчеркнули, что если на дебаты придет один из кандидатов, то у него есть право использовать это время.

Напомним, 14 апреля, на НСК Олимпийском прошли неофициальные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.