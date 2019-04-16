PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Дебаты 19 апреля: где и когда смотреть

Накануне дня тишины перед повторным голосованием на выборах президента Украины кандидаты проведут теледебаты.

Дебаты 19 апреля: где и когда смотреть

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, согласно Закону Украины, должны пройти 19 апреля.

Официальные дебаты, которые будут проводиться под эгидой ЦВК и НОТУ, пройдут в студии Общественного 19 апреля в 20.00 и будут продолжаться один час.

– Дебаты должны продолжаться час, а после этого кандидаты в президенты могут встречаться в любом формате, в любое время, – сообщил глава НОТУ Зураб Аласания.

В свою очередь Владимир Зеленский выступил с предложением провести дебаты с Петром Порошенко на НСК Олимпийском 19 апреля в 19.00.

В штабе главы государства заявили, что Порошенко придет на Олимпийский, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на Общественном.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

– Если это будут дебаты, и дебаты в, то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном, Порошенко пойдет на Общественное, – заявил глава избирательного штаба Олег Медведев.

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что со штабом кандидата в президенты Владимира Зеленского ведутся переговоры о проведении двух раундов дебатов 19 апреля.

– Сейчас идет серьезное обсуждение со штабом Зеленского о проведении дебатов на стадионе и в студии, – написал Бирюков.

В ЦИК подчеркнули, что если на дебаты придет один из кандидатов, то у него есть право использовать это время.

Напомним, 14 апреля, на НСК Олимпийском прошли неофициальные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Никакого покушения на Зеленского не было – прокуратура
Это не ответ Зеленского! Джемилев о заявлении ЗеКоманды
Какого числа второй тур выборов президента Украины 2019
Когда Зеленский встретится с прессой – ответ штаба
Минск, армия и ракеты: Порошенко задал Зеленскому 7 ключевых вопросов
Время дебатов на Олимпийском: у Зеленского ответили Порошенко
Зеленский не пришел на ICTV, где выступит Порошенко
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка