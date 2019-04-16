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Факты / Украина

Нефедов опроверг свое назначение главой таможни

Максим Нефедов опроверг появившуюся в СМИ информацию о его назначении главой Государственной таможенной службы.

Нефьодов

Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефедов заявил, что информация о его назначении главой Государственной таможенной службы не отвечает действительности.

– Информация о том, кто победил – это какое-то недоразумение. Результаты будут через неделю, потом еще время на обжалование результатов, – заявил он.

Нефедов рассказал, что сдал компьютерные тесты на знание законодательства, ситуативные задачи по развитию таможни и ситуативное задание по общим управленческим качествам.

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Всего на эту должность осталось только три кандидата, включая Нефедова.

Следующий этап состоится на следующей неделе, во время которого нужно будет презентовать стратегию перемен и пройти собеседование.

Напомним, Кабинет министров объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб.

Источник: Max Nefyodov/Facebook

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