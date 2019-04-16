Петр Порошенко подтвердил, что примет участие в дебатах против Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 19 апреля.

Петр Порошенко подтвердил, что дебаты против Владимира Зеленского состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский.

Об этом кандидат в президенты заявил в эфире украинского телеканала.

– Буду ли я на дебатах 19 апреля на стадионе. Я твердо буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин имел возможность получить как можно больше информации о двух кандидатах для того, чтобы выбор принимать абсолютно сознательно. Поэтому 19 числа на стадионе мы увидимся.

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Ранее Порошенко в Twitter заявил, что стороны до сих пор не определили точное время встречи.

Как сообщалось, штабы Порошенко и Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский по аренде стадиона 19 апреля.

В штабе действующего президента заявляли, что неофициальную встречу на НСК Олимпийский 19 апреля Порошенко предлагает Зеленскому провести между 16.00 и 18.00.

Зеленский со своей стороны готовится прийти на дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.