PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Порошенко придет 19 апреля на дебаты на Олимпийский

Петр Порошенко подтвердил, что примет участие в дебатах против Владимира Зеленского на НСК Олимпийский 19 апреля.

Порошенко придет 19 апреля на дебаты на Олимпийский

Петр Порошенко подтвердил, что дебаты против Владимира Зеленского состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский.

Об этом кандидат в президенты заявил в эфире украинского телеканала.

– Буду ли я на дебатах 19 апреля на стадионе. Я твердо буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин имел возможность получить как можно больше информации о двух кандидатах для того, чтобы выбор принимать абсолютно сознательно. Поэтому 19 числа на стадионе мы увидимся.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Ранее Порошенко в Twitter заявил, что стороны до сих пор не определили точное время встречи.

Как сообщалось, штабы Порошенко и Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский по аренде стадиона 19 апреля.

В штабе действующего президента заявляли, что неофициальную встречу на НСК Олимпийский 19 апреля Порошенко предлагает Зеленскому провести между 16.00 и 18.00.

Зеленский со своей стороны готовится прийти на дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Дебаты на Олимпийском 19 апреля: у Зеленского прокомментировали договор
Кто победит во втором туре выборов 2019 – астропрогноз
Как избежать безумных очередей в отделениях регистрации избирателе
Дебаты на Олимпийском 19 апреля: Порошенко и Зеленский подписали соглашение
Важны ли для украинцев дебаты – опрос
Дебаты 19 апреля: где и когда смотреть
Никакого покушения на Зеленского не было – прокуратура
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка