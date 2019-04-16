Российские власти хотят разрешить жителям так называемых “ЛНР” и “ДНР” получать гражданство России в упрощенном порядке.

Власти РФ хотят упростить получение российского гражданства жителям так называемых “ЛНР” и “ДНР”.

Согласно информации источника в российской госструктуре, решение уже полностью проработали и для того, чтобы ввести его в действие, нужен указ президента РФ Владимира Путина.

Такой указ может быть подписан после второго тура выборов президента Украины.

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К слову, в Харькове задержали полицейского, который работал на Генштаб Вооруженных сил РФ.