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Факты / Украина / Политика

Какого числа второй тур выборов президента Украины 2019

ЦИК назначила второй тур выборов президента Украины на 21 апреля 2019 года.

Какого числа второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия после оглашения официальных результатов выборов президента Украины приняла постановление о проведении второго тура выборов.

– По результатам выборов президента Украины 31 марта 2019 ни один кандидат не набрал более половины голосов. Поэтому ни один кандидат не избран президентом Украины, что является основанием для объявления ЦИК повторного голосования, – объявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Читайте: Как голосовать во втором туре выборов не по месту прописки

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года.

– На основании протокола ЦИК от 7 апреля о результатах голосования 31 марта и статьи закона О выборах президента – провести повторное голосование 21 апреля 2019, включить в повторные бюллетени таких кандидатов: Зеленского Владимира и Порошенко Петра, – заявила Татьяна Слипачук.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как будет проходить второй тур выборов, а также публиковали прогнозы у букмекеров и астрологов.

Фото: УНИАН

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