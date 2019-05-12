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Факты / Украина

Когда в Украине будут отмечать День отца – дата

День отца в Украине был утвержден Кабмином ради укрепления института семьи. В 2019 году День отца будут отмечать 16 июня.

Когда в Украине будут отмечать День отца – дата

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца.

День отца в Украине будут отмечать в третье воскресенье июня.

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Решение приняли  для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.

Тем временем Факты ICTV собрали поздравления с Днем материПраздник отмечают каждый год во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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