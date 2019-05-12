День отца в Украине был утвержден Кабмином ради укрепления института семьи. В 2019 году День отца будут отмечать 16 июня.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об установлении Дня отца.

День отца в Украине будут отмечать в третье воскресенье июня.

Читайте: День матери: идеи подарков для самого дорогого человека

Решение приняли для создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей.

Тем временем Факты ICTV собрали поздравления с Днем матери. Праздник отмечают каждый год во второе воскресенье мая в 85 странах мира, включая Украину.