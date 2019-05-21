Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о финансовых проблемах государственного концерна Укроборонпром.

Правительство и иностранные партнеры самоустранились от аудита государственного концерна Укроборонпром, а внутренних ресурсов для проверки у предприятия нет. Об этом написал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в своей статье.

Он отметил, что решение премьер-министра Владимира Гройсмана уйти в отставку никоим образом не коснется обязательства провести аудит в госконцерне, при том что поиск аудитора Укроборонпром должен завершиться 25 мая.

Иностранные партнеры, в частности, США настаивали на аудите с 2017 года. Проект их тендера включал три лота на сумму 130 млн гривен. Однако в начале 2019 года посол США Мари Йованович направила письмо главе украинского правительства с призывом обеспечить финансирование аудита за счет средств бюджета.

– Мы продолжаем призывать правительство поддерживать финансирование международного финансового аудита и оценки корпоративного управления Укроборонпрома. Несколько известных западных аудиторских фирм подали заявки на этот тендер. Единственным барьером для начала этого аудита в настоящее время является отсутствие государственного финансирования. Мы просим вас публично поддержать финансовый аудит и поручить Кабинету Министров выделить необходимые средства для обеспечения его завершения, – говорилось в ее письме.

В марте 2019 года после коррупционного скандала в оборонной сфере состоялось заседание СНБО, решением которого был введен в действие указ президента Об организации проведения аудита концерна с привлечением международных экспертов.

Позже премьер Гройсман обязал само предприятие Укроборонпром в течение 10 дней завершить процедуры с аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит компании.

Автор отмечает, что на сегодня у Укроборонпрома нет свободных средств, а также реальных или потенциальных источников финансирования, чтобы оплатить тендер по аудиту. В финансовых планах концерна такие расходы не предусмотрены.

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Концерн обратился к Минэкономразвития с просьбой вынести на рассмотрение Кабинета Министров предложение, чтобы использовать для аудита средства из резервного фонда государственного бюджета, предлагалось взять средства взаймы. Однако это предложение не было поддержано правительством.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ликвидацию Укроборонпрома.