Не прошел и месяц после второго тура выборов, как Верховная Рада определилась с датой инаугурации. Хотя далась она депутатам нелегко. Советовались с Зеленским, обсуждали ее на фракциях, собирали регламентный комитет. И только 16 мая все-таки вынесли на голосование.

Но интрига продолжалась до последнего. 19, 20 или 28 мая? Как шутили в кулуарах нардепы, часть их коллег в этот день оделись в зеленый цвет. А это мол, позитивный сигнал для Зеленского. Еще один позитивный сигнал прозвучал от нардепа из Народного фронта Андрея Тетерука. Он неожиданно отозвал свое постановление с датой 28 мая, которую депутаты считали наиболее вероятной.

Первым голосовали постановление Сергея Мищенко. На этой дате настаивал и новоизбранный президент. Но чуда не произошло. Не хватило 19 голосов. Еще на прошлой неделе большая часть фракции БПП вроде бы была готова поддержать инаугурацию 19 мая. Однако после заявлений Зеленского резко передумала. Хотя переломным моментом стало также выступление в Раде Юрия Шухевича, который предостерег от проведения инаугурации в день жертв политических репрессий.

В итоге депутаты поддержали компромиссное решение Виталия Куприя о проведении церемонии 20 мая. В команде Зеленского были не слишком довольны назначенной датой, а сам новоизбранный президент обнародовал ролик, на котором извинился перед киевлянами за транспортный коллапс в понедельник во время инаугурации.

Сразу показалось, что Рада хоть и насолила новоизбранному президенту, однако дала ему возможность себя распустить – исключительно законным способом. То есть до 28 мая. И юридические основания для этого вроде бы есть, – не скрывали в команде Зеленского.

Еще 16 мая в Народном фронте уверенно заявляли: в Раде есть коалиция. Но уже 17 мая вышли из нее, что стало сюрпризом даже для коллег из БПП. Тогда стало понятно, почему фронтовики так легко согласились на инаугурацию 20 мая. Ведь своим выходом из коалиции фактически заблокировали досрочные выборы.

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Согласно Конституции, на создание новой – депутатам дается месяц. А там уже неважно: сформируют они ее или нет, потому что пройдут все законные сроки для роспуска Рады.

По одному из сценариев, помочь Зеленскому с роспуском Рады может скандальный Окружной суд, который восстановил в должности Насирова и признал незаконной национализацию ПриватБанка. Он может подтвердить, что коалиция прекратила свое существование задолго до 17 мая, – предполагают специалисты. Правда, раньше в команде Зеленского отвергали такой вариант. Но остается у них теперь другой сценарий роспуска Рады?

И тем не менее, уже в пятницу в СМИ появилась сенсационная информация о якобы подготовленном новоизбранным президентом указе о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 14 июля. В команде Зеленского назвали это фейком. Неоднозначно его восприняли и депутаты.

Будут ли досрочные выборы в Раду и какой была битва за дату инаугурации

Если же Зеленскому не удастся распустить парламент, то, по крайней мере, появится шанс изменить избирательные правила. В частности, убрать мажоритарку, которая позволит его команде завести в Раду больше своих людей. На настоящий момент, как утверждает Борислав Береза, за это готовы голосовать около двухсот депутатов.

Против мажоритарки выступил в Раде и премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что его правительство будет работать до выборов в октябре. И за это время парламент вместе с Кабмином и новоизбранным президентом должны объединиться вокруг нового избирательного кодекса и других важных вопросов. Но убрать мажоритарку будет нелегко. В избирательный кодекс депутаты внесли более четырех тысяч поправок, рассмотрение которых может затянуться на месяцы.

Ну а когда же состоятся выборы в парламент – узнаем, вероятно, в скором времени. Пока что активнее всего звучит дата 21 июля. Хотя политические силы уже на низком старте. На этой неделе к ним присоединился Святослав Вакарчук со своей партией Голос. Музыкант назвал и свою первую пятерку, в которую, в частности, вошли экс-руководитель антикоррупционной организации, защитник Донецкого аэропорта, кардиохирург, общественный активист и волонтер.

Если не удастся снизить проходной барьер в Раду до 3%, то по последним опросам в Раду проходят 5 или 6 политических сил. Но многое зависит от того – будут выборы плановые или досрочные.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что были названы возможные даты досрочных парламентских выборов.