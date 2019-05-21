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Факты / Украина / Общество

День Киева 2019: какие улицы перекроют и где ограничат движение транспорта

В День Киева 25-26 мая в столице временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах.

День Киева 2019: какие улицы перекроют и где ограничат движение транспорта

По случаю празднования Дня Киева в столице ограничат движение транспорта, а некоторые улицы перекроют.

25-26 мая ограничения движения предусмотрены:

  • на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской (25-26 мая во время фестиваля Страна Франкиана)
  • по маршруту площадь Победы – ул. Победы – разворот возле станции метро Шулявская – ул. Победы – площадь Победы (25 мая с 5:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK).

Также предусматривается перекрытие движения:

  • на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского (25-26 мая во время фестиваля Страна Франкиана)
  • ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко (25 мая с 5:30 до 17:30)
  • по маршруту ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (26 мая с 09:30 до 16:00);
  • по маршруту Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК Олимпийский – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости (26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного пробега под каштанами).

Читайте: День Киева 2019: афиша мероприятий

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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