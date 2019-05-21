На Ивано-Франковщине уже второй приход большой воды за последние 2 недели. Из-за бешеного ливня река Павельче вышла из берегов и прорвала защитную дамбу. Спасать пришлось и себя, и дома. А вот только что высаженным овощам уже не помочь. Как и овощам в Закарпатье, где пронеслась непогода.

Непогода побила листья овощей. Свеженький урожай, который созревал сначала в теплицах, а теперь на солнце – спасать пришлось всеми возможными способами. Уцелевшее пришлось собирать досрочно.

Пострадала на Закарпатье и долгожданная клубника, сезон которой только начался. Если в дальнейшем не будет солнца, она может потерять вкус. А покупатели несколько лишних гривен, ведь непогода всегда влияет на стоимость ягоды.

Не досчитаются урожая не только на Западной Украине, но и в центре. Здесь подморозило первый цвет на плодовых деревьях.

В Украине сложилась парадоксальная ситуация. В одних районах – огромные ливни, в других – засуха. И такая ситуация может быть в одной и той же области.

Каких же овощей и фруктов украинцам может не хватать в этом году из-за погоды? Уже сейчас понятно – из-за долговременных дождей проблемы будут с сахарной свеклой. А значит и с производством сахара. Урожай же картофеля, которым запасаются обычно в июле, придется собирать на месяц позже.

Обработка – это, во-первых, уничтожение сорняков. Но из-за дождей сейчас они растут рекордными темпами.

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На Киевщине не спасают урожай и теплицы. Потому что повышенная влажность даже там. И это хорошо видно – зелень уже начинает желтеть. Крестьяне только разводят руками – рассчитывали на собственный урожай, а придется идти покупать овощи на рынок.

А вот на Херсонщине теплицы спасти урожай помогли. И с погодой здесь лучше чем в других областях. Поэтому, например, та же клубника родила и сладкая, и, как говорят, один в один.

С чем не будет проблем, прогнозируют аграрии, так это с яблоками. В большинстве регионов они уже отцвели еще к непогоде. Чего не скажешь о персиках.

В Украине проблема не только использования урожая, но и как его потом сохранить. Хранилищ для фруктов и овощей просто не хватает. Так же в межсезонье – как вот сейчас – может возникнуть дефицит, как это случилось этой весной с луком.

Как ни странно но отличить импортные и украинские овощи практически невозможно. А вот цена завезенных бывает даже меньше. Потому что украинским фермерам постоянно приходится спасать урожай от погоды.

Впрочем, несмотря на проблемы с погодой, в министерстве агрополитики уверяют: дефицита овощей и фруктов в этом году не будет. Нынешний скачок цен называют кратковременным. Как только на рынках появится продукция нового урожая, цены поползут вниз.

Но радоваться, все же, рано. Ведь в любой момент могут случиться новые сюрпризы. Несмотря на то, что у природы нет плохой погоды, битва за урожай еще не закончилась.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать полезные фрукты и овощи.