Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.
Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 копейки до 26,2029 грн/$. Гривня существенно укрепилась к доллару и евро
20 мая, песня инаугурации Зеленского, украинская гривна значительно закрепилась на межбанковском валютном рынке и НБУ понизил официальный курс гривны на 2,53 копейки до 26,3682 грн/$.
Курсы валют на 21.05.2019 от НБУ:
- $100 – 2620,2895 грн;
- €100 – 2926,0773 грн;
- 100 польских злотых – 680.9899 грн;
- 10 российских рублей – 4,0632 грн;
- 100 швейцарских франков – 2597,9555 грн;
- 100 юаней – 238.5324 грн.
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Напомним, выборы и суды по ПриватБанку не повлияли на курс валют, но в июле-августе 2019 стоит ожидать подорожания валюты.