Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 16,53 копейки до 26,2029 грн/$. Гривня существенно укрепилась к доллару и евро

20 мая, песня инаугурации Зеленского, украинская гривна значительно закрепилась на межбанковском валютном рынке и НБУ понизил официальный курс гривны на 2,53 копейки до 26,3682 грн/$.