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Факты / Украина / Политика

Ляшко не разрешили провести стрим с консультации Зеленского с лидерами фракций

Лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко охрана АП не пустила на консультации с президентом Владимиром Зеленским с телефоном, через который он вел стрим.

ляшко

В здании АП, где сегодня президент Владимир Зеленский проводит консультации со спикером Верховной Рады и лидерами фракций, Олег Ляшко заявил, что его партия готова к розпуску парламента, хотя считает его неконституционным.

Все это время он вел прямую трансляцию в Facebook через свой мобильный.

Но попасть в зал заседаний главному радикалу страны не удалось – охрана требовала оставить телефон, но Ляшко отказался.

– Я прошу пропустить меня на консультации с президентом. Зеленский сказал охране заблокировать мой проход в зал. Я хочу, чтобы украинцы видели, как за закрытыми дверями он проводит консультации, – сказал политик.

Ляшко все же остановил трансляцию, оставил охране телефон, и тогда его пустили на консультации с Зеленским.

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Напомним, во время выступления в парламенте президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.

Источник: Интерфакс-Украина

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