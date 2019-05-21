Владимир Зеленский обречен оказаться на политическом распутье, на котором два из сценариев убьют его рейтинг, а третий – страну. Об этом рассуждает политический обозреватель Павел Казарин.

Владимир Зеленский на посту президента Украины окажется перед политической развилкой, на которой его ждет выбор из трех сценариев.

О будущем Зеленского как президента размышляет политический обозреватель Павел Казарин в сюжете Утра в большом городе.

По словам эксперта, два из сценариев убьют его рейтинг, а третий – страну.

Во-первых, Зеленский может застрять в сценарии войны, завершить которую быстро не получится, размышляет Казарин.

– В том самом пространстве, в котором минские соглашения, сотрудничество с МВФ, символический контур по периметру страны и прочее “ни шагу назад”. Проблема лишь в том, что эта повестка обречена снижать его рейтинг.

Против рейтинга новоизбранного президента будет играть также его борьба против коррупции в стране, считает эксперт.

– Потому что борьба за смены правил игры – это борьба против существующих финансово-промышленных групп и кланов. Ресурсы которых суммарно превышают ресурсы, которые есть у государства. И если кланы почувствуют угрозу – они станут торпедировать любого, кто объявит им войну.

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В рамках третьего сценария Зеленский должен будет ответить за обещания о снижении тарифов, росте зарплат, падении цен и новых коммунальных платежек, рассуждает политобозреватель.

– Реальность в том, что аттракцион невиданной щедрости может иметь лишь одного спонсора – Россию. Ради обнуления украинского дрейфа Кремль может пойти на уступки. Снизить цены на газ. Выделить кредиты. И заново погрузить Украину в пространство политической коррупции и “русского мира”.

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Как сообщалось, Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора – России.