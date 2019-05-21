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Факты / Украина

Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа

США может оказать финансовую помощь для Нафтогаза в виде гарантий на евробонды.

Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа

Нафтогаз Украины может получить от США помощь для наполнения газовых хранилищ.

По словам министра энергетики США Рика Перри, чтобы зимой не возникало проблем с газом, Нафтогаз должен набрать в подземные хранилища газа на $2 млрд.

Учитывая это, США могут оказать помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды.

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Таким образом компании удастся накопить необходимое количество газа в подземных хранилищах, погасить задолженность и увеличить количество добычи газа.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев встретились с делегацией США, где обсудили транзит и добычу газа.

Фото: Dreamstime

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