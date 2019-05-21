Сегодня Укртранснафта возобновила транзит российской нефти в страны ЕС.

Укртранснафта сегодня в 10.46 восстановила прием российской нефти на ЛПДС Мозырь для ее дальнейшего транзита по трубопроводу Дружба в страны Евросоюза.

– В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке Фенешлитке (Венгрия), – говорится в сообщении.

Поставки нефти приостановили из-за того, что венгерская MOL сообщила о том, что на их стороне возникли технические проблемы.

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Беларусь же приостановила транзит нефти, поскольку в Украине отсутствовали свободные резервуары для откачки загрязненной нефти из РФ.

К слову, Нафтогаз подал жалобу в Еврокомиссию из-за действий российского Газпрома.