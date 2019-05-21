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Факты / Украина

Вадим Пристайко может стать новым главой МИД – СМИ

Возглавить Министерство иностранных дел при президенте Владимире Зеленском может Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко может стать главой МИД, а Елену Зеркаль могут назначить заместителем главы Администрации Президента по международным вопросам.

Сейчас Вадим Пристайко находится на должности посла Украины при НАТО, а Елена Зеркаль является заместителем министра иностранных дел.

Зеркаль встречала иностранных гостей вместе с президентом Владимиром Зеленским на инаугурации и участвовала во встречах с иностранными делегациями в АП вместе с Вадимом Пристайко.

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Сейчас Зеленский рассматривает соответствующие кандидатуры для назначения.

К слову, досрочные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 или 28 июля.

Источник: LB.ua

Фото: УНИАН

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