Возглавить Министерство иностранных дел при президенте Владимире Зеленском может Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко может стать главой МИД, а Елену Зеркаль могут назначить заместителем главы Администрации Президента по международным вопросам.
Сейчас Вадим Пристайко находится на должности посла Украины при НАТО, а Елена Зеркаль является заместителем министра иностранных дел.
Зеркаль встречала иностранных гостей вместе с президентом Владимиром Зеленским на инаугурации и участвовала во встречах с иностранными делегациями в АП вместе с Вадимом Пристайко.
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Сейчас Зеленский рассматривает соответствующие кандидатуры для назначения.
К слову, досрочные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 или 28 июля.