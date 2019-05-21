Партия Святослава Вакарчука Голос готова взять ответственность за формирование правительства Украины.

Партия Святослава Вакарчука Голос готова сформировать правительство и выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра.

Об этом лидер политсилы заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

– По конкретно премьер-министру – мы идем в украинскую политику всерьез и надолго. Мы хотим влиять на власть.

Мы готовы брать на себя любую ответственность, в том числе за формирование правительства и выдвижение кандидата на должность премьер-министра. Мы не боимся этого, в том числе я лично.

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Напомним, Вакарчук требует изменить избирательное законодательство перед следующими парламентскими выборами в Украине.