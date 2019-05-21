Владимир Зеленский и Андрей Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности добычу газа и сохранение транзитного потенциала Украины.

Коболев отчитался о подготовке Украины к предстоящему отопительному сезону, и политики обсудили финансирования и накопления достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

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От украинской стороны во встрече приняли участие советники нового президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко.

С американской – специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.