Циклон Axel, который принес в Украину дожди и грозы, будет господствовать в стране и завтра, 22 мая.

Завтра циклон Axel продолжит лить дожди в большинстве областей Украины. Также местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятны шквальный ветер и град.

Сухо будет только на востоке страны. Похолодания не ожидается, температура воздуха будет комфортной 19-23 градуса. На юге – до +25 градусов, на западе будет свежее: 16-21 градус. В Киев дожди с грозами придут днем. Температура воздуха составит около +20 градусов.

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К слову, непогода в Украине натворила немало бед, вчера на Прикарпатье прошли дожди, которые привели к затоплению города Калуш и некоторых сел. А в одном из сел Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырвал из земли деревья с корнями.

Источник: Наталья Диденко