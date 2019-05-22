PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Гройсман собирает Кабмин на заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирает Кабинет министров на заседание.

Володимир Гройсман

Владимир Гройсман 22 мая на 11.00 созывает заседание Кабмина.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации предложил Кабинету министров подать в отставку.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что подаст в отставку сразу после заседания правительства.

Читайте: Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьера – Гройсман

Согласно Конституции, Верховная Рада должна рассмотреть заявление о его отставке не позднее, чем на 10 день после его поступления, если оно поступило во время очередной сессии.

Если заявление поступает в межсессионный период, то ее рассматривают во время первой пленарной недели очередной сессии.

Премьер-министр считается уволенным с должности после принятия решения о его отставке на пленарном заседании парламента. Вместе с его отставкой увольняется все правительство.

Верховная Рада должна в течение 60 дней сформировать новое правительство.

Кабинет министров и соответственно премьер-министр продолжают исполнять обязанности, пока не начнет работу новое правительство.

Смотрите трансляцию заседания Кабмина 22 мая 2019 онлайн.

Напомним, сегодня на внеочередное заседание собирается Верховная Рада.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отставка Гроймана: кто может стать следующим премьер-министром
Попытка снижения тарифов грозит серьезным кризисом – Гройсман
Зеленский должен немедленно внести кандидатуру нового премьера – Гройсман
Гройсман ушел в отставку: почему назревает политический кризис
Гройсман подает в отставку
Перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен – Гройсман
Рада и Кабмин будут работать до очередных парламентских выборов – Гройсман
Кабмин разрешил девушкам поступать в военные лицеи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка