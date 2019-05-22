Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирает Кабинет министров на заседание.
Владимир Гройсман 22 мая на 11.00 созывает заседание Кабмина.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации предложил Кабинету министров подать в отставку.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что подаст в отставку сразу после заседания правительства.
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Согласно Конституции, Верховная Рада должна рассмотреть заявление о его отставке не позднее, чем на 10 день после его поступления, если оно поступило во время очередной сессии.
Если заявление поступает в межсессионный период, то ее рассматривают во время первой пленарной недели очередной сессии.
Премьер-министр считается уволенным с должности после принятия решения о его отставке на пленарном заседании парламента. Вместе с его отставкой увольняется все правительство.
Верховная Рада должна в течение 60 дней сформировать новое правительство.
Кабинет министров и соответственно премьер-министр продолжают исполнять обязанности, пока не начнет работу новое правительство.
Смотрите трансляцию заседания Кабмина 22 мая 2019 онлайн.
Напомним, сегодня на внеочередное заседание собирается Верховная Рада.