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Факты / Украина / Политика

Моя должность не изменилась: Зеркаль остается в МИД

Елена Зеркаль остается на должности заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.

Елена Зеркаль МИД

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль остается работать в МИД.

– Моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься, – заявила Зеркаль.

Она добавила, что все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире.

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Зеркаль подчеркнула, что должности важны в контексте достижения целей, одновременно, ее целью является продвижение и защита интересов Украины.

– А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами, – заявила она.

Напомним, 21 мая на сайте президента Украины появился указ №309, которым Зеркаль предназначалась на должность заместителя главы Администрации президента. Однако впоследствии указ исчез. Сегодня, 22 мая, указом №315 Владимир Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль.

Фото: Lana Zerkal

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