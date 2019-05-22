В среду, 22 мая, по всей территории Украины пройдут дожди с грозами.
Погода 22 мая будет дождливой по всей территории Украины, ожидаются грозы.
На востоке страны ожидается днем 22-24°, ночью 12-14°.
В западных областях днем 16-21°, ночью 9-12 выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 22 мая
На севере страны днем 22-24°, ночью 12-14°.
В южных областях 19-23° днем, ночью 12-15 выше нуля.
В Киеве сегодня ожидается дождь, днем 22-24° выше нуля, ночью 12-14°.
К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в Украине в течение недели.
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