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Факты / Украина

Внеочередные выборы могут пройти по старой системе – Стефанчук

Если Верховная Рада откажется менять избирательное законодательство, то выборы могут пройти по старому закону.

Внеочередные выборы могут пройти по старой системе – Стефанчук

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что в том случае, если Верховная Рада не поддержит изменения в законе о выборах, то внеочередные парламентские выборы могут провести по старой системе.

Он добавил, что президент не сможет ничего с этим сделать, ведь он наделен только правом законодательной инициативы и не может принимать законы.

Стефанчук добавил, что у Зеленского есть несколько дальнейших планов, которые зависели от того, как Верховная Рада отреагирует на закон.

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– Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или В, которые у нас есть, – сказал представитель президента.

Напомним, Верховная Рада во время внеочередного заседания не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского по изменению избирательной системы.

Источник: Интерфакс-Украина

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