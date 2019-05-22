Если Верховная Рада откажется менять избирательное законодательство, то выборы могут пройти по старому закону.

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что в том случае, если Верховная Рада не поддержит изменения в законе о выборах, то внеочередные парламентские выборы могут провести по старой системе.

Он добавил, что президент не сможет ничего с этим сделать, ведь он наделен только правом законодательной инициативы и не может принимать законы.

Стефанчук добавил, что у Зеленского есть несколько дальнейших планов, которые зависели от того, как Верховная Рада отреагирует на закон.

Читайте: Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль

– Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или В, которые у нас есть, – сказал представитель президента.

Напомним, Верховная Рада во время внеочередного заседания не включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского по изменению избирательной системы.