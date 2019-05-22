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Факты / Украина / Политика

Пристайко назначен заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.

Вадим Пристайко

Соответствующий указ президента №317/2019 опубликован на сайте главы государства.

– Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации Президента Украины, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Вадима Пристайко планируют назначить главой МИД.

Читайте: Что известно о Вадиме Пристайко и готов ли он стать главой МИД

С 2014 по 2017 год Пристайко работал на должности заместителя министра иностранных дел Павла Климкина.

В 2017 году он стал главой миссии Украины при НАТО.

К слову, автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко считает, что назначение главой Администрации президента Андрея Богдана нарушает закон о люстрации.

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