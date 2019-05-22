Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.
Соответствующий указ президента №317/2019 опубликован на сайте главы государства.
– Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации Президента Украины, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что Вадима Пристайко планируют назначить главой МИД.
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С 2014 по 2017 год Пристайко работал на должности заместителя министра иностранных дел Павла Климкина.
В 2017 году он стал главой миссии Украины при НАТО.
К слову, автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко считает, что назначение главой Администрации президента Андрея Богдана нарушает закон о люстрации.
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