Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента.

Соответствующий указ президента №317/2019 опубликован на сайте главы государства.

– Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации Президента Украины, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Вадима Пристайко планируют назначить главой МИД.

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С 2014 по 2017 год Пристайко работал на должности заместителя министра иностранных дел Павла Климкина.

В 2017 году он стал главой миссии Украины при НАТО.

К слову, автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко считает, что назначение главой Администрации президента Андрея Богдана нарушает закон о люстрации.