Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.
Правительство одобрило проект постановления о выходе Украины из трех договоров СНГ.
Это решение принято с целью прекращения для Украины действия таких протоколов:
- Об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
- Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере.
- Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями.
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Международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с соблюдением налогового законодательства, где действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения со странами СНГ.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко еще в мае 2018 года своим указом остановил действие договоров СНГ.