Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.

Правительство одобрило проект постановления о выходе Украины из трех договоров СНГ.

Это решение принято с целью прекращения для Украины действия таких протоколов:

Об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере.

Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями.

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Международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с соблюдением налогового законодательства, где действуют международные межправительственные договоры об избежании двойного налогообложения со странами СНГ.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко еще в мае 2018 года своим указом остановил действие договоров СНГ.