На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят изменения в законы о выборах и государственных закупках.

На внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая, о созыве которого просил Владимир Зеленский, нардепы должны рассмотреть два вопроса – изменения в законы о выборах и публичных закупках.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

При этом президент Украины пока что внес только один законопроект – о внесении изменений в закон О публичных закупках (№10317).

Проект документа об изменениях в закон О выборах народных депутатов Украины пока на сайте Рады отсутствует.

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В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий обратился к Зеленскому с просьбой конкретизировать, какие номера законопроектов должны рассмотреть нардепы на заседании, назначенном на 12.00 22 мая.

Звернувся до Президента України з вимогою конкретизувати номери законопроектів, запропоновані для розгляду Верховною Радою України @verkhovna_rada сьогодні на позачерговому засіданні. pic.twitter.com/624hIiVGLW — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 мая 2019 г.

Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.