PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский внес в Раду первый законопроект, Парубий просит уточнить

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят изменения в законы о выборах и государственных закупках.

Зеленский внес в Раду первый законопроект, Парубий просит уточнить

На внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая, о созыве которого просил Владимир Зеленский, нардепы должны рассмотреть два вопроса – изменения в законы о выборах и публичных закупках.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

При этом президент Украины пока что внес только один законопроект – о внесении изменений в закон О публичных закупках (№10317).

Проект документа об изменениях в закон О выборах народных депутатов Украины пока на сайте Рады отсутствует.

Читайте: Подписание указа о роспуске Рады могут отсрочить – Богдан

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий обратился к Зеленскому с просьбой конкретизировать, какие номера законопроектов должны рассмотреть нардепы на заседании, назначенном на 12.00 22 мая.

Как известно, Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Это не новая политика! Вакарчук о референдуме по мирному договору с РФ
Указ о роспуске Рады опубликован в Урядовом курьере
Представитель Зеленского в Раде предлагает уменьшить количество нардепов
Первые назначения Зеленского угрожают оттоком инвестиций – Фиала
Выбрали старую систему: Зеленский ответил на провал закона о выборах
Референдум о мирных соглашениях с РФ: Порошенко дал совет Зеленскому
Что известно о заместителе главы АП Вадиме Пристайко
Назначения Зеленского: кто вошел в список
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка