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Факты / Украина

НАТО расширит военную поддержку Украины

В НАТО обещают расширить сотрудничество с целью защиты территории Украины.

НАТО расширит военную поддержку Украины

Военная поддержка Украины от НАТО будет расширена. Об этом заявил новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Фостер.

В Альянсе обещают продолжить обучение украинских войск и расширить сотрудничество с целью защиты территории Украины.

– Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы, – заявил он.

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Со своей стороны глава военного комитета НАТО Стюарт Печь заявил, что на полях заседания военного комитета НАТО выразил приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере экс-главе Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил новым главой Генштаба Руслана Хомчака.

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