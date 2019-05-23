Сенат США предлагает расширить финансовую помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год.
Комитет по вооруженным силам сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны.
В нем предусмотрено выделение $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине.
Из них $100 млн должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений.
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Кроме того, США также предлагают расширить направления помощи в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа.
Источник: Посольство Украины в США
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