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Факты / Украина

Сенат США предлагает увеличить помощь по безопасности Украине

Сенат США предлагает расширить финансовую помощь Украине в оборонном бюджете на 2020 год.

Сенат США предлагает увеличить помощь по безопасности Украине

Комитет по вооруженным силам сената США утвердил проект закона о бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны.

В нем предусмотрено выделение $300 млн для предоставления помощи по безопасности Украине.

Из них $100 млн должно быть направлено исключительно на летальные виды вооружений.

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Кроме того, США также предлагают расширить направления помощи в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа.

Источник: Посольство Украины в США

Фото: Dreamstime

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