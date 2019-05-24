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Факты / Украина / Общество

Окончательного варианта украинского правописания еще нет – причина

Новое украинское правописание заменит редакцию от 1992 года, но окончательный вариант изменений до сих пор не обнародовали.

Окончательного варианта украинского правописания еще нет – причина

Вице-премьер-министр Павел Розенко, который отвечает за языковую политику говорит, что изменениями в правописания занималось Министерство образования. Сам же проект постановления правительства лишь подводит нормативную базу под недействующий украинское правописание.

– Документ широко обсуждался, проходил заседание правительственного комитета, там есть постепенный период его применения, думаю, после подписания премьером будет обнародования, – объясняет Розенко.

Вместе с тем в Министерстве образования и науки уверяют, что к правописанию отношения не имеют, им занималась специальная языковая комиссия правительства. Соответственно – документом распоряжается правительство.

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Сопредседатель языковой комиссии Богдан Ажнюка говорит, что окончательный правописание находится сейчас “где-то в правительственных кругах”. Когда его обнародуют – пока неизвестно.

Ажнюк подтвердил, что в вариант, который был вынесен на общественное обсуждение, вносились изменения.

А пока мы ждем окончательный вариант нового правописания, то предлагаем вашему вниманию подборку изменений, которые предложили на общественных обсуждениях.

Источник: Укрправда

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