Naprosecco. Oyster & Co – заведение быстрого сифуд-формата с открытой кухней. Почему здесь всегда много людей и что интересного предлагают попробовать посетителям – подробнее в рецензии Фактов ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в сифуд-бар Naprosecco. Oyster & Co, который начал свою работу в 2018 году.

Уже с самого открытия заведение собирало большое количество посетителей. Морепродукты по доступным ценам – это возможно. Именно поэтому это место полюбилось многим, найти свободный столик вечером – не самое легкое занятие.

Концепция заведения заключается в максимальной открытости к гостю, доступным ценам, небанальном, но простом меню с морепродуктами и скорости выдачи заказа, – пишут в сети заведения.

Расположение

Naprosecco. Oyster & Co находится на Подоле по адресу ул. Петра Сагайдачного, 41.

Заведение заметить не трудно, большое количество людей и неоновые вывески вам в этом помогут. На дороге перед баром стоят массивные деревянные столы – это летняя площадка.

В глаза бросился немного разбросанный мусор, а вода после дождя застоялась в ямах на дороге, прямо под ногами у посетителей. Выглядит не очень опрятно.













Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 3 фотографии

Расположение заведения очень удачное, ведь оно находится на пешеходной части улицы Сагайдачного, где всегда гуляет большое количество людей.

Оценка расположения – 7\10

Сервис

Зайдя в Naprosecco, сразу попадаешь на кассу, где можно сделать заказ и рассчитаться. Это не то место, где вокруг посетителя будут бегать официанты с чрезмерным вниманием, в сифуд-баре самообслуживание. Свободное место также придется искать самостоятельно.









Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 2 фотографии

С учетом того, что я частый посетитель в этом заведении, мне никогда не приходилось ждать более 5-7 минут своего заказа – обслуживание быстрое.

Весь персонал как на ладони, все они одеты в тельняшки, ведь именно эта одежда ассоциируется с морем, как ни одна другая.

По залу ходит уборщица, которая при первой же возможности уберет мусор с вашего стола.

Naprosecco. Oyster & Сo открыт ежедневно с 12.00 до 00.00, по пятницам и субботам – до 2.00.

Оценка сервиса – 8\10

Интерьер

Интерьер Naprosecco соответствует заданной сифуд-атмосфере.

На улице возле заведения расположено четыре больших деревянных общих стола со стоячими местами, рассчитанных примерно на 10 человек. На ступеньках есть несколько скамеек, на которые также могут сесть посетители.

Все пространство заведения использовано очень рационально, а интерьер выполнен в стиле лофт – комбинация открытой кирпичной кладки с деревянными и пластиковыми панелями. На входе в заведение в глаза бросается ванна, заполненная ракушками от устриц.

















Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 4 фотографии

В центре зала расположены витрина, кухня, барная стойка, а также аквариум с устрицами, что говорит об их свежести.

























Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 6 фотографий

Некоторые посетители жалуются на слабые вытяжки, но так как потеплело, двери в заведении открыты – посторонних запахов не слышно.

Яркие акценты сделаны на неоновые вывески, разноцветную подсветку, подвесные массивные люстры и бамбук, который расставлен по всему заведению.





















Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 5 фотографий

Само помещение небольшое и содержит 66 посадочных мест. Высокие и низкие столы рассчитаны на 2-10 человек, сесть можно на стулья, удобные кресла или диваны.

Уборная не отличается от концепции всего заведения – неоновые указатели, деревянная кладка и металлическая решетка, которую украшают зеркала. Слишком темное освещение.

















Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 4 фотографии

Оценка интерьера – 7\10

Атмосфера

Это отличное место для проведения свободного времени. Зимой главное, чтобы был свободный столик, но летом прекрасная погода, поэтому место на площадке или где-то рядом найти возможно.

Единственное, что мне не нравится – громкая музыка. Чтобы поговорить со своим собеседником, приходится очень вслушиваться, говорить громче или совсем молчать.

В заведении приглушенное освещение.

Формат сифуд-бара предусматривает широкий клиентский охват, поэтому людей всегда много.

Если сравнить атмосферу зала с аналогичным сифуд-баром Mushlya Bar, то в Naprosecco все же комфортнее и удобнее.

Оценка атмосферы – 7\10

Кухня

Меню в ресторане достаточно лаконичное и базируется на морепродуктах. Его сознательно сделали коротким, чтобы посетителям было легко выбрать. Но, тем не менее, выбрать есть из чего.

Мы решили по примеру других морских стран показать, что сифуд может и должен быть доступным. Naprosecco – это место, где ты можешь насладиться атлантической креветкой, вкусными устрицами и мидиями. А к ним у нас есть для тебя пьянящие просекко и вина, – пишут в сети заведения.

Посетители имеют возможность попробовать устрицу (маленькую или большую), лангустин, конверт мидий или креветок, картофельные дипы и три вида бургера – классический с говядиной, с котлетой и креветками и с мидиями и соусом Дор Блю.

Все это предлагают запить бокалом вина (белое и красное) или просекко. Если бокала мало, то есть возможность приобрести бутылку. Также есть пунш, кока-кола и обычная вода.

Я заказала маленькую устрицу, лангустин, конверт креветок, бургер с мидиями и бокал белого вина.

Маленькая устрица – никто не может описать точный вкус устриц, но многие сходятся в одном – он эксклюзивный. Если вы никогда в жизни еще их не пробовали, то это отличный повод для того, чтобы заглянуть в Naprosecco. Перед тем, как съесть устрицу, полейте на нее долькой лимона, его в заведении не жалеют.

Лучше закажите большую устрицу или несколько маленьких, потому что съев одну, вам захочется еще.

Лангустин – внешне похож на омара или огромную креветку. Подается на шпажке и с долькой лимона. Его чистят так же, как креветку, должен остаться один хвост, который необходимо полить лимоном.









Naprosecco. Oyster & Co: лангустины, вино и устрицы по 33 грн – Сытый в7 / 2 фотографии

Поймала себя на мысли, что мясо лангустина напоминает мне хвостики от раков, только больше по размеру. Но это вкусно.

Конверт креветок – пальчики оближешь, я знаю, о чем говорю, потому что росла там, где их всегда много. Они не просто варенные, они обжаренные на огромной плите и чем-то политы. Очень мелкие, поэтому их трудно чистить, можно есть просто, как семечки. Обжаренная шкурка только придает большего вкуса.

Во время моего последнего визита в аналогичный сифуд Mushlya Bar мне попались испорченные креветки, видно, что их пытались спасти каким-то раствором. Поэтому креветки ем только в Naprosecco, здесь они достойны отдельного внимания, а главное – всегда свежие.

Бургер с мидиями (Vega Burger) – самый вкусный бургер, который я только ела. Свежая и мягкая булка, начинки в виде мидий не пожалели, а все это дополняет руккола и соус Дор Блю. Очень сытно и необычно. Сказать, что это вкусно, не сказать ничего.

Все это я запила бокалом белого закарпатского вина.

Оценка кухни – 8\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть €7 (220 грн). Счет в Naprosecco составил 209 грн, 11 грн оставила на чай.

Цены в заведении довольно демократичные, что не может не радовать любителей морепродуктов.

Устрица маленькая стоит 33 грн, большая – 44 грн. Конвертик мидий или креветок – 44 грн, лангустин – 33 грн. Цены на бургеры от 55 грн до 66 грн. Картофельные дипы – 33 грн.

Основной напиток заведения – просекко, бокал которого стоит 44 грн. Белое или красное вино – 33 грн, бутылка – 155 грн.

Ценовая политика заведения – 10\10

Общее впечатление

Проблем добраться до заведения не возникнет, ведь Naprosecco расположено в очень удачном месте.

Сифуд-бар отлично подойдет для быстрого перекуса или встречи с друзьями.

Заведение атмосферное и уютное, но музыку все же нужно сделать тише, хотя бы в дневное время. Это прекрасная находка для любителей морепродуктов за скромную плату.

Общая оценка заведения – 7\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева