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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Национализация не отменяется: НБУ подал аппеляции по ПриватБанку

Нацбанк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда в деле ПриватБанка.

Национализация не отменяется: НБУ подал аппеляции по ПриватБанку

Национализация ПриватБанка не отменяется, потому что Национальный банк Украины подал иски об обжаловании обоих решений Окружного административного суда Киева о незаконности национализации финучреждения и про отмену решения об определении связанных лиц с ПриватБанком.

В НБУ объясняют, что суд, помимо прочего, не принял во внимание то, что ПриватБанк накануне национализации нуждался в капитале, а его экс-владельцы проигнорировали выполнение программы его оздоровления.

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Также Окружной админсуд неправильно применил нормы материального права относительно того, как банками рассчитываются кредитные риски, говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, Апелляционный админсуд отклонил жалобу НБУ на решение Окружного админсуда Киева по делу ПриватБанка.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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