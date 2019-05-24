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Парламентские выборы: ЦИК назвала размер залога

Центральная избирательная комиссия обнародовала размеры денежного залога для кандидатов в Верховную Раду и открыла счет для зачисления этих средств.

Парламентские выборы: ЦИК назвала размер залога

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести залог в размере 4,173 млн грн.

– Для кандидатов в одномандатном округе размер денежного залога составляет 41, 730 тыс. грн, – говорится в сообщении.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Временно изменить место голосования на парламентских выборах можно до 15 июля включительно.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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