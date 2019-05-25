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Факты / Украина

Вижу персональное задание: Вакарчук рассказал, зачем идет в Раду

Святослав Вакарчук идет на выборы в Верховную Раду ради освобождения украинцев, которые незаконно заключены в России.

вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, что считает своей главной задачей как политика освобождение украинцев, которые незаконно находятся в заключении на территории России.

– Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание, – сказал он.

Вакарчук рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет.

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– Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду – для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми, – сказал он.

Ранее Вакарчук рассказал об основных направлениях политики партии Голос, которая примет участие в будущих парламентских выборах.

Фото: Святослав Вакарчук

Источник: Интерфакс-Украина

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