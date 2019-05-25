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Факты / Украина / Общество

День Киева 2019: как празднуют жители и гости столицы

В столице сегодня начали праздновать День Киева. Концерты, экспозиции, бесплатные экскурсии и велопробеги – как празднуют жители и гости города в материале Фактов ICTV.

День Киева 2019: как празднуют жители и гости столицы

День Киева в этом году празднуют 25-26 мая. В связи с этим в столице проходит целый ряд мероприятий на любой вкус.

Читайте: День Киева: что вы знаете о столице Украины – ТЕСТ

Среди которых концерты, фестивали, велопробеги, марафон, фрегата, множество выставок и ярмарок, а также бесплатные экскурсии по городу.

Ранее Факты ICTV рассказывали куда пойти в столице на День Киева.

Напомним, по случаю празднования Дня Киева в столице ограничат движение транспорта, а некоторые улицы перекроют.

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