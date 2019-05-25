В столице сегодня начали праздновать День Киева. Концерты, экспозиции, бесплатные экскурсии и велопробеги – как празднуют жители и гости города в материале Фактов ICTV.
День Киева в этом году празднуют 25-26 мая. В связи с этим в столице проходит целый ряд мероприятий на любой вкус.
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Среди которых концерты, фестивали, велопробеги, марафон, фрегата, множество выставок и ярмарок, а также бесплатные экскурсии по городу.
Ранее Факты ICTV рассказывали куда пойти в столице на День Киева.
Напомним, по случаю празднования Дня Киева в столице ограничат движение транспорта, а некоторые улицы перекроют.
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