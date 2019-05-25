В течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных. Кроме того, враг применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Бойовики обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

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На Луганском направлении боевики из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС погиб, один получил ранения.

Ранее Факты ICTV писали, что грузовик с бойцами ООС отклонился от маршрута и был захвачен боевиками.

Фото: military_tv_ua