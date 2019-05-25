В международном аэропорту Борисполь приостановили вылеты самолетов из-за плохой погоды.

Сотрудник аэропорта Борисполь рассказал, что вылеты самолетов приостановлены из-за грозы.

– Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании МАУ, – сообщил он.

По словам сотрудника, все остальные авиакомпании также должны отложить рейсы согласно международной инструкции.

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Он добавил, что возобновление работы перронов зависит от погоды и неизвестно на какое время отложены рейсы.

Напомним, 31 марта в аэропорту Борисполь открылся терминал F.