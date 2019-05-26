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Факты / Украина / Политика

Админпротокол за митинг: Геращенко возмущена действиями полиции

Ирина Геращенко выразила свое возмущение задержанием в Ровно двух людей, вышедших на акцию за импичмент президента Владимира Зеленского.

Админпротокол за митинг: Геращенко возмущена действиями полиции

25 мая в Киеве двух участников митинга за импичмент Владимира Зеленского забрали в полицию и составили админпротоколы.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко готовит запрос в Нацполиции по задержанию митингующих.

– Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию, – сообщила Геращенко.

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Политик напомнила, что предыдущие пять лет люди почти ежедневно пикетировали, объявляли голодовки, разбивали палатки, а иногда это были не тихие акции, но это демократия.

Напомним, на сайте президента Украины электронная петиция за отставку Владимира Зеленского собрала более 30 тыс. голосов. Для рассмотрения документа президентом достаточно 25 тыс.

Источник: Iryna Gerashchenko

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