В День Киева 25-26 мая в столице временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах.

По случаю празднования Дня Киева в столице ограничат движение транспорта, а некоторые улицы перекроют.

25-26 мая ограничения движения предусмотрены:

на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской (25-26 мая во время фестиваля Страна Франкиана)

по маршруту площадь Победы – ул. Победы – разворот возле станции метро Шулявская – ул. Победы – площадь Победы (25 мая с 5:30 до 17:30 во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK).

Также предусматривается перекрытие движения:

на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Станиславского (25-26 мая во время фестиваля Страна Франкиана)

ул. Крещатик – б-р Тараса Шевченко (25 мая с 5:30 до 17:30)

по маршруту ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (26 мая с 09:30 до 16:00);

по маршруту Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК Олимпийский – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости (26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного пробега под каштанами).





















День Киева 2019: какие улицы перекроют и где ограничат движение транспорта / 5 фотографий

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К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День Киева.