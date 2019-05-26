Досрочным выборам таки быть, но по старой системе. Президенту так и не удалось договориться с депутатами об отмене мажоритарки.

Уже на следующий день после инаугурации президент собирает лидеров фракций на Банковой. Консультации продолжались более 2 часов. И если с роспуском Рады все было более-менее понятно, то по какой системе проводить выборы – возникли острые дискуссии.

Сразу после встречи депутаты заявляли, что вроде договорились убрать мажоритарку. А также уменьшить проходной барьер для партий – с пяти до трех %. Но уже на следующий день на внеочередном заседании Совета все пошло наперекосяк.

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Против изменений выступила даже группа Возрождения, которая считалась лояльной к новому президенту. Возможно потому, что по соцопросам она не преодолевает даже трехпроцентный барьер.

В конце концов, Рада не смогла даже включить в повестку дня законопроекты президента.

Лидер Батьківщини Юлия Тимошенко назвала роспуске Рады абсолютно законным, поскольку коалиции нет уже несколько лет.

Захотят ли депутаты вообще кого-то увольняться, учитывая, что стартовала избирательная кампания. И ожидается она жесткой и непредсказуемой. Чего стоит только появление на гонках партии Голос Святослава Вакарчука, который может спутать карты многим политическим игрокам.

Старая культура – это когда олигархи в буквальном смысле обладают парламентом, у них там целые мини-фракции, они платят им зарплаты. На самом деле, депутатов выбирают избиратели, а подотчетны они своим спонсорам. Это надо менять, – Святослав Вакарчук

Музыкант нас заверил, что действующих депутатов в его партийном списке не будет. Возможно, их будут выдвигать на мажоритарные округа. Но только тех, кто будет иметь безупречную репутацию. Поделился Вакарчук и с кем будет формировать коалицию в случае победы на выборах.

Свои избирательные списки уже активно начала формировать и партия Слуга народа, которую, вероятно, возглавит советник президента Дмитрий Разумков. А политсила Порошенко переименовалась: вместо БПП Солидарность – Европейская солидарность. Сокращенно – ЕС.

К слову, разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Верховную Раду.