Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева и гостей столицы с Днем города.

26 мая украинцы празднуют День Киева. По этому случаю президент Украины поздравил всех горожан и туристов.

– Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в городе не все идеально, но это делает Киев живым и настоящим.

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– За это мы его и любим. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя, – сказал Зеленский.

Напомним, в День Киева 25-26 мая в столице временно ограничат движение транспорта на некоторых улицах.

Источник: Володимир Зеленський