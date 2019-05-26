Сепаратисты обстреляли Верхнеторецкое со стороны неподконтрольной Пантелеймоновки.

Подразделения сепаратистов обстреляли жилые дома в селе Верхнеторецкое в Донецкой области.

Накануне наблюдатели сделали фотографии обстрела Верхнеторецкого.

– В итоге взрыва гранаты сгорел дом по улице Вишневая, 6. Кроме того, по той же улице Вишневая в доме под номером 3 в результате попадания и разрыва гранаты повреждена крыша, – сообщили наблюдатели.

В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

















На Донбассе боевики обстреляли мирное село / 4 фотографии

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С начала проведения операции Объединенных сил спасателями восстановлено 335 жилых домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая.

Источник: штаб ООС