Сепаратисты обстреляли Верхнеторецкое со стороны неподконтрольной Пантелеймоновки.
Подразделения сепаратистов обстреляли жилые дома в селе Верхнеторецкое в Донецкой области.
Накануне наблюдатели сделали фотографии обстрела Верхнеторецкого.
– В итоге взрыва гранаты сгорел дом по улице Вишневая, 6. Кроме того, по той же улице Вишневая в доме под номером 3 в результате попадания и разрыва гранаты повреждена крыша, – сообщили наблюдатели.
В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.
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С начала проведения операции Объединенных сил спасателями восстановлено 335 жилых домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Напомним, названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая.
Источник: штаб ООС