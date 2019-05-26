Благодаря возложению спецобязательств по субсидированию населения на Энергоатом и Укргидроэнерго тарифы на электроэнергию для населения останутся на нынешнем уровне в течение не менее 1,5 года.

Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

– Сегодня тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, сдерживаются. Есть кросс-субсидирование за счет тарифов юридических лиц. Люди хотят знать, как долго будут в либеральном рынке тарифы для населения сдерживаться. Не менее чем полтора года, если исходить из проекта постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей, – считает Чех.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании Энергоатом и Укргидроэнерго специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 года нового оптового рынка электроэнергии.

– Я считаю, что предложения, представленые правительству, работоспособны, они решают проблему. У генерирующих компаний, в составе которых электростанции, работающие на угле, высокая себестоимость – у Западэнерго, Днепроэнерго, Донбассэнерго, – утверждает эксперт.

По его словам, возложение специальных обязанностей на эти компании приведет к увеличению цены электроэнергии.

Специальные обязательства – продавать определенное количество электроэнергии по цене не меньшей, чем себестоимость.

– У Энергоатома себестоимость низкая, у Укргидроэнерго топливной составляющей вообще нет, там очень низкая себестоимость.

Напомним, Энергоатом считает введение энергорынка выгодным для потребителей.