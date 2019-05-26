В Украине вспоминают пятую годовщину кровавых боев украинских военных за Донецкий аэропорт.

Бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.

– Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции, – сообщает Генштаб.

В течение 18-21 января 2015 году в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 киборгов.

21 января 2015 с целью сохранения жизни украинских военных, принято решение покинуть новый терминал – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали киборгами.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Напомним, названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая.

Источник: Генштаб