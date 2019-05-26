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Факты / Украина / Политика

Точка отсчета. Пять лет назад начался бой за Донецкий аэропорт

В Украине вспоминают пятую годовщину кровавых боев украинских военных за Донецкий аэропорт.

Точка отсчета. Пять лет назад начался бой за Донецкий аэропорт

Бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.

– Точка отсчета. Вооруженные Силы Украины впервые показали свой характер в бою с сильным противником.

Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции, – сообщает Генштаб.

В течение 18-21 января 2015 году в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 киборгов.

21 января 2015 с целью сохранения жизни украинских военных, принято решение покинуть новый терминал – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали киборгами.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Напомним, названы имена украинских военных, попавших в плен 22 мая.

Источник: Генштаб

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