В Днепре состоялся экологический форум, в ходе которого министр экологии Остап Семерак высказал свое мнение относительно эконалога.

Экологический налог в Украине тратится некорректно. Только в прошлом году предприятия страны заплатили более 4 млрд грн этого налога. И большая часть из них осела в госбюджете, хотя должна пойти на экологические программы в регионах. Об этом заявили участники экологического форума в Днепре.

По словам министра экологии Украины Остапа Семерака, налог требует реформирования, чтобы соответствовать поставленным перед ним вызовам.

– Этот налог должен быть пропорциональным и стимулировать промышленность модернизироваться. Сейчас у нас идет сотрудничество, разговор с украинским бизнесом, как в синергии с ним этот налог использовать не только для давления, но и для поддержки. Наверное, это уже будет дело следующего созыва Верховной Рады . Но наработки мы готовим , – заявил министр.

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В Украине, возможно, введут европейскую практику эконалога. Она внедрена в странах ЕС, в частности в Чехии. Во время форума экологи передали министру экологии документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога. По словам промышленного эколога Владислава Варнавского, европейский опыт может быть применен в Украине.

– Мы передаем большой европейский опыт. Он отличается от страны до страны. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины, – заявил Варнавский.

Напомним, в Раде подготовили новые законопроекты, которые улучшат экологическую ситуацию в Украине.

Источник: 5 канал