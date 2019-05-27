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Факты / Украина

Петицию о признании Голодомора в Украине геноцидом рассмотрит Бундестаг

Петиция к Бундестагу о признании Голодомора в Украине геноцидом набрала необходимое минимальное количество голосов.

Петицию о признании Голодомора в Украине геноцидом рассмотрит Бундестаг

Бундестаг рассмотрит петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа после того, как она набрала в интернете необходимые 50 тыс. голосов.

Перед тем, как петиция станет на голосование, два депутата парламента проведут ее проверку и сформируют свои рекомендации. Для этого в комитет пригласят автора инициативы.

В петиции говорится, что голод, возникший тогда на территории Восточной Украины, Кубани, Северного Кавказа и Поволжья, был искусственно создан советским режимом во главе с Иосифом Сталиным.

Читайте: Голодомор в Украине. Почему длятся споры о геноциде?

По словам автора петиции, независимые оценки количества жертв говорят о 7-10 млн погибших украинцев.

К слову, американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: BBC Україна

Фото: Dreamstime

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