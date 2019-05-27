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Факты / Украина

Погода в Украине на сегодня, 27 мая (КАРТА)

В понедельник, 27 мая, в Украине преимущественно без осадков.

Погода

Только днем 27 мая на западе, севере и в центре местами кратковременный дождь и гроза.

Будут преобладать западный и юго-западный ветер – до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, а днем 23-28° выше нуля.

В Киеве сегодня сухо, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14°, днем около 25° тепла.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 мая

Факты ICTV рассказывали о том, что на Прикарпатье и Буковине бушует непогода.

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