В понедельник, 27 мая, в Украине преимущественно без осадков.
Только днем 27 мая на западе, севере и в центре местами кратковременный дождь и гроза.
Будут преобладать западный и юго-западный ветер – до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14°, а днем 23-28° выше нуля.
В Киеве сегодня сухо, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°, днем около 25° тепла.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 мая
Факты ICTV рассказывали о том, что на Прикарпатье и Буковине бушует непогода.
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