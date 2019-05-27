Центральная избирательная комиссия объявила о начале четырех лотов по публичным закупкам.

рДосрочные выборы в Верховную Раду пройдут, ЦИК начала публичные закупки. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко говорит, что закупки объявлены 25 мая.

– Первый вид торгов – это закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в общегосударственном многомандатном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов более 14 млн грн, – заявил замглавы ЦИК.

Также ЦИК объявила торги на изготовление и доставку бланков протоколов УИК. Ожидаемая стоимость более 20 млн грн.

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– Закупят три тыс. крупных избирательных ящика. Ожидаемая стоимость более 11 млн грн, – добавил он.

Торги на изготовление и доставку архивных боксов обойдутся более чем 4 млн грн.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.