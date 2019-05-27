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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрэлектропрофсоюз призвал правительство не откладывать энергореформу

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности написал письмо вице-премьеру Владимиру Кистиону, главе Комитета ТЭК ВР Александру Домбровскому, главе НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку.

Укрэлектропрофсоюз призвал правительство не откладывать энергореформу

По мнению профсоюза, своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений, среди которых – рост ВВП, рост поступления налогов в государственный бюджет через улучшение инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленность.

– В последнее время в СМИ участились случаи высказывания отдельных мыслей о необходимости переноса сроков внедрения нового энергетического рынка Украины. В соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна либерализовать энергетические рынки и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков энергоресурсов, – отмечает в письме профсоюз.

По мнению руководителей профсоюза, при условии четкого соблюдения сроков внедрения энергетической реформы прогнозируется поступление около €40 млрд инвестиций в течение следующих 10 лет.

Это позволит модернизировать энергогенерирующие предприятия и выполнить экологические обязательства, которые Украина взяла на себя перед европейским сообществом.

– Такое улучшение инвестиционной привлекательности страны приведет к общему росту экономики Украины, а значит – и приведет к росту благосостояния.

Что выберем сейчас – безответственное возвращение к непрозрачным политизированным схемам управления энергетикой или проевропейский путь, прозрачные процедуры тарифообразования, улучшение качества энергетических услуг, социальный рост? – пишут в своем письме представители энергетики Украины.

Профсоюз призвал Кабинет министров, депутатов Верховной Рады, НКРЭКУ и советника президента Украины обеспечить своевременный запуск нового рынка.

Читайте: Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов – председатель Укрэнерго

– Это единственный путь к энергетическому будущему Украины и миллионов украинцев, – уверяют в Профсоюзе работников энергетики и электротехнической промышленности.

Как ранее сообщалось, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским энергосообществом Украина должна имплементировать положения третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии.

Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

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