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Факты / Украина

Вакарчук представил новых членов партии Голос

Святослав Вакарчук представил еще двух членов своей партии Голос.

вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук представил еще двух членов своей команды.

Программным директором партии стал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Павел Кухта.

Он является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы.

Кухта работал в стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем – людьми, которые реформировали Польшу и Словакию.

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В пресс-службе сообщили, что партийная команда уже работает с международными и украинскими экспертами над формированием для партии эффективной программы изменений в Украине.

Еще одним членом партии стал Ярослав Железняк. Он занял должность заместителя руководителя избирательной кампании.

В 2015-2017 годах Железняк был советником министра экономического развития и торговли Украины.

В июле 2017 года назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

Напомним, Вакарчук требует изменить избирательное законодательство перед следующими парламентскими выборами в Украине.

Источник: Голос

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